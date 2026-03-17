イーロン・マスク氏（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米メディアは16日、自身の画像が対話型の生成人工知能（AI）グロックを使い性的な内容に加工されたとして、少女を含む南部テネシー州の被害者3人が実業家イーロン・マスク氏率いる開発企業「xAI」に損害賠償を求め、西部カリフォルニア州の裁判所に提訴したと報じた。原告側は、xAIが収益のために性的な画像の作成を意図的に容認していたと訴えている。3人はいずれも