【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１６日、米フロリダ州マイアミで準決勝が行われ、ベネズエラが４―２でイタリアを退け、初の決勝進出を決めた。１点を追う七回にアクーニャ（ブレーブス）、ガルシア（ロイヤルズ）、アラエス（ジャイアンツ）の３連続適時打で逆転した。ベネズエラは１７日に米国との決勝に臨む。