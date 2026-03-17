お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが１７日、都内でサントリー「ギルティ炭酸ＮＯＰＥ」の新ＣＭ発表会に、俳優の生田斗真、鈴鹿央士と出席した。３人はこの日、新ＣＭの衣装に合わせて、囚人服姿で登場。アントニーは「自分で言うのもなんですけど、引くくらい似合ってるなと。鏡見て、びっくりした」と自虐。生田からも「アントニーだけ本物感すごいよ」とイジられた。同商品にちなみ、自身の“ギルティ体験”が話題