自分の住む地域以外の図柄入りナンバープレートをつけることができる「ふるさと版」の導入を国土交通省が検討していることがわかりました。自動車のナンバープレートに、観光名所やキャラクターがデザインされた図柄入りナンバープレートは、地域の魅力を全国に発信することを目的に2017年から導入が始まり現在、73種類ありますが、今の制度では他の地域の図柄ナンバーは交付されません。国交省は、ふるさと納税のように地域の振興