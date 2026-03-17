相撲リポーターの横野レイコが17日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。15日に肺炎のため69歳で亡くなった大相撲の元大関若嶋津の元二所ノ関親方をしのんだ。実は、大関若嶋津時代からの大ファン。「若嶋津さんのファンになって、相撲の魅力にどんどん取りつかれた。リポーターの仕事をやって相撲に詳しくなっていって。今日私があるのは、本当に若嶋津さんがいなければないと思うぐらいだ