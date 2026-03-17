遭難が起きたのは新潟県と長野県の境にある一難場山（いちなんばやま）から木地屋集落へ向かう山中です。3月16日、60代の女性がバックカントリースキー中に転んで足を負傷し、動けなくなりました。一緒にいた夫が下山し、警察に通報したということです。一難場山は「山スキー」を好む人の間で知られ、夫婦は岐阜県から訪れています。捜索は17日の早朝から始まり、警察によると午前7時半すぎに富山県の防災ヘリコ