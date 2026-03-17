「紅茶って、結局どの水で淹れるのが正解なの？」とギモンに思ったことはありませんか？イギリスのイメージが強いから「硬水の方が本格的な味がしそう…」なんて思いがちですが、実は「水道水（軟水）」が正解なんだそう。日東紅茶の公式（@nittoh_tea）が、公式Xで解説しています。【写真】膜が浮き、黒っぽい紅茶に…意外すぎる日東紅茶の公式回答日東紅茶の茶葉は「日本の水で淹れた時に一番美味しくなるよう」に設計されていま