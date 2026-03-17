キッチンの魚焼きグリルは庫内の汚れや網の掃除が手間に感じて敬遠しがち。電子レンジやフライパン中心の調理になることが、わが家ではよくあります。でも「庫内が汚れないのであればグリル調理も活用してみたいな」と思って見つけたのが、ワッツのオリジナルブランドTokinoneシリーズの「角型グリルパン」。IH、ガスコンロにも対応と使い勝手が良いところも気になり、実際に試してみました。ラクしたい日の調理にちょうどいいワッ