ヴェルファイアセダンがついに動いた！ 走行姿に反響集まる！一台のクルマが実際に走り出す瞬間には、それまで積み重ねられてきた時間や努力が凝縮されています。完成披露の場でスポットライトを浴びる姿も印象的ですが、エンジンに火が入り、タイヤが路面をとらえる場面にはまた違った感慨があります。2026年2月19日、そうした節目を感じさせる出来事がありました。【画像】超カッコイイ！ これが“走行姿が初公開”となった