ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の関連コンテンツが、GENDA GiGO Entertainmentが運営する全国のアミューズメント施設GiGOグループのお店にて展開されることが発表された。 【画像あり】コラボデザインのカードやコーナーを再現した恋みくじ 店舗限定コンテンツとして、3月19日よりカードコネクト、3月24日よ