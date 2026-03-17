俺（レン）は、現在大学4年生。大学の近くで一人暮らしをしている。すでに就職先から内定ももらっており、あとは卒論を出すだけの状態だ。両親は昔からとても仲が良かった。しかし3年前に父が事故で亡くなってしまい、今は母が実家で一人暮らしをしている。父の死はとても辛い出来事だったけれど、母と2人で悲しみを分かち合いながらなんとか立ち直ってきた。それなのに今度は母が病に侵され、余命いくばくもない状況に追い込まれ