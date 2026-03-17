人気クリエイター可哀想に！が手がけるキャラクター“おぱんちゅうさぎ”や“んぽちゃむ”を題材にした「一番くじ 可哀想に！ 〜えんじょい★スクールライフ！〜」が、3月21日（土）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。【写真】ロッカー風小物入れや制服姿のぬいマスもかわいい！景品一覧■走召ｶゝゎﾚヽﾚヽ＜ι″ｶゞ今回登場するのは、おぱんちゅうさぎやんぽちゃむたち人気キャラクターの学校をテーマにした描