多くのゴルファーにとって憧れのパターであるスコッティ・キャメロン。その中でもツアー支給品とされる“サークルT”はマニア垂涎の逸品だ。そこで今回は、ツアー会場で見つけたキャメロンに注目。「ダイキンオーキッドレディス」が開催された琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県）で、選手たちのキャメロン事情を調査した。【写真】ミーリングの違いに注目尾関彩美悠のスコッティ・キャメロンツアー会場に足を運べば、パッティンググリー