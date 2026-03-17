＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇17日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞3試合で構成された春のアジアシリーズが終了し、戦いは米国本土へ。現地時間19日（木）から「フォーティネット・ファウンダーズカップ」が開催される。【写真】初々しい！19歳の渋野日向子今大会はフルフィールドの144人が出場。今季ツアー出場資格を持つ日本勢15人全員が一堂に会する。昨年末のQシ