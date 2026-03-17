麻薬の成分が含まれる、いわゆる「大麻グミ」を輸入した疑いで、静岡県御前崎市に住む48歳の会社員の男性が書類送検されました。 男性は、「アメリカに住む甥っ子からプレゼントとして贈られた。知らなかった」と供述しているということです。 麻薬取締法違反の疑いで、3月17日に静岡地方検察庁浜松支部に書類送致されたのは、御前崎市の会社員の男性（48）です。 男性は2025年6月28日、アメリカから麻薬であるTHCを含有するい