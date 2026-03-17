北海道内の公立高校の合格発表がさきほどウェブで行われ、およそ２万５０００人が合格しました。受験生からは喜びの声が聞かれました。（受験生）「あった、やった」３月１７日午前１０時ごろ、公立高校の合格発表がウェブで行われました。合格を確認した受験生は、春から通う学び舎を前に記念写真を撮影し、喜びをかみしめていました。（受験生）「嬉しいです。バドミントンが強くなりたいのでバドミントン部に入りたい」１７日に