稲見萌寧が自身のインスタグラムを更新。「腹筋引きちぎれ案件」と記すと、ハードトレーニングのひとコマを動画で公開した。【動画】休むことなくパンチを繰り出す稲見萌寧一心不乱のトレーニング風景両手にボクシングのグローブを付けた稲見は、合図が鳴るのと同時に、コーチのミットに向かって休みなく左右のパンチを繰り出していった。終盤、少しキツそうな表情も浮かんできたが、30秒弱で終了の合図が鳴ると、「あぁ〜！」と