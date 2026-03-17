「さっぽろテレビ塔」が国の登録有形文化財に登録されてから１年を迎え、３月１７日から「道民割キャンペーン」が始まりました。札幌市の観光名所「さっぽろテレビ塔」は、テレビ放送の電波発信塔として１９５７年に開業し、２０２５年３月１３日、国の登録有形文化財に認定されています。登録から１年となったことを記念して、１７日から「道民割キャンペーン」が始まりました。期間中、道内に住む人は通常１２００円