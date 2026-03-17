2026年はタイトリストとピンから新しいツアーウェッジが登場。いずれも溝だけでなく、フェースの表面に“ザラつき”を加えて、インパクト時の『球乗り』を強化している。今回は最新ツアーウェッジ6機種を集め、気持ち良く『球乗り』するモデルを探してみた。【画像】タイト、ピン以外の“球乗り具合”は？最新ウェッジ6機種を診断小坂：強烈なスピンのかかったアプローチを打つには、インパクトでボールとフェースが接する時間を