タレントの中川翔子が16日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に出産した双子ベビーとともに「人生最大の夢のひとつ」がかなったことを報告した。「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！」と報告。それは！後楽園ゆうえんち東京ドームシティの戦隊ショーに双子と一緒に行く事！叶いました、叶えました、夢みたい！！やったーー！超楽しかったー！！」と素顔の“ヒーローたち”との集合ショットを公開した。