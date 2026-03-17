西武、ロッテなどでプレーしたGG佐藤氏（47）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で初のベスト4に進出し、旋風を巻き起こしたイタリア代表に言及した。佐藤氏は「イタリアでは子どもたちは野球をやっているでも、大人になると夢のある場所がない結果野球を辞めて行く。これが今のイタリア野球」とイタリア国内における野球の現状を紹介した。その上で「それでもWBC