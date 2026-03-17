女優の石田ゆり子（56）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「少し前のことですが」と、中国出身の料理家、ウー・ウェン氏の孫と遊ぶ様子を動画で紹介していた石田。続く投稿では、親交のある女優・板谷由夏とともに「中国式の水餃子」を教わったことを明かした。そして「日々いろんなことがあるけれど丁寧に、優しいきもちで、美味しいものを自分で作って食べていける人にわ