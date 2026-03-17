桜の開花が待ち遠しいこの時期に旬を迎えているのが『マダイ』です。お祝いの場などで需要が高まる中、新潟県内産のものも続々と入荷しています。 春の日が差した3月16日朝の新潟市中央卸売市場。【氏田陽菜アナウンサー】「少しずつ暖かい日が増える中、入荷が増えているのがマダイ。まるまると太って脂がのっています」【山津水産小出大輝さん】「この時期、産卵がらみで栄養を蓄えている時期。非常に脂もしっかりと入