お笑い芸人のとにかく明るい安村（44）が、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）のTVer配信限定動画に出演。母の浮気相手を明かした。今回の企画は「ひとり親で育った芸人」。安村は「小4ぐらいの時に両親が離婚。母親が出ていきました」と母の浮気が原因で父子家庭に。「これはあんまり言ってないんですけど、母親の（浮気）相手。これ言うと毎回盛り上がらないんで言わないんですけど、僕が入ってた野球少年団の