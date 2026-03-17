NHKは「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の火曜日の新リポーターに俳優の神田聖司（32）が加入することが17日の放送で発表された。神田は「スーパー戦隊シリーズ」50周年記念作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」のゴジュウティラノ役で話題を呼んだ注目株。9年間火曜を支えた副島淳（41）から引き継ぎ、4月から新コーナー「ときめき！ハピ技」を担当する。千葉県出身の神田聖司は舞台「男水！」でデビュー以来、「ハイキュー!!