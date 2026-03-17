『食戟のソーマ』の作画担当で知られる漫画家・佐伯俊が、自身のXを更新。アニメ『響け！ユーフォニアム』のイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】画力すげぇ！佐伯先生が描いた『響け！ユーフォニアム』久美子のイラスト『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズで、北宇治高校吹奏楽部を舞台に主人公・黄前久美子が奮闘する青春ストーリー。2015年4月にテ