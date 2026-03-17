参院予算委で答弁する高市首相＝17日午前高市早苗首相は17日の参院予算委員会で、中東情勢悪化が長期に及んだ場合でも国民の暮らしへの影響を回避するため全力を挙げる考えを示した。「持続的に国民生活を支えることができるよう支援の在り方を柔軟に検討する」と語った。石油の代替調達先確保に向け精力的に動いているとし「さまざまなリスクへの備えを始めた」とも答弁した。小泉進次郎防衛相はホルムズ海峡への艦船派遣を巡