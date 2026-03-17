記者会見する国民民主党の玉木代表＝17日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は17日の記者会見で、トランプ米大統領が日本に協力を求めたホルムズ海峡への艦船派遣を巡り、現行法で自衛隊を派遣するのは「困難だ」との見解を示した。「現行憲法で、できることは非常に限られている」と指摘した。19日予定の日米首脳会談に関し「ペルシャ湾内の日本関係船舶の安全を最優先に考えてほしい」と指摘。「イランとの一定の協力も必