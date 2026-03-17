【バランス調整】 3月17日 実装 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、本日3月17日に実装するバトルバランス調整の調整内容を公開した。 新キャラクター「アレックス」を追加する本日のアップデートでは、全キャラクターを