ヘンリー王子は、メーガン妃とともに２０２２年に英国のイベントに出席するため「暗殺の危険を冒して」帰国することを決めた後、武装警備が不十分であることから「（王室に）見捨てられた」と不満を漏らしていたと新暴露本が明かしている。英紙ミラーが１６日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃は、王室を離れて米国に移住してからわずか２年後の２２年９月、メーガン妃が慈善団体「ワン・ヤング・ワールド」の会議でスピーチ