【モデルプレス＝2026/03/17】元日向坂46の高本彩花が3月15日、自身のInstagramを更新。旅行での私服姿を公開し、話題となっている。【写真】27歳元日向坂メンバー「体の半分以上が脚」衝撃のミニスカショット◆高本彩花、ミニスカ＆ニーハイで美脚披露高本は「1月にお友達と福岡行ってたの載せ忘れてた」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、グレーのニットに黒のフリルスカート、ニーハイソックスと黒のローファー