【モデルプレス＝2026/03/17】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が3月16日、自身のInstagramを更新。卒園式を迎えた長女との2ショットを公開した。【写真】38歳プロフィギュアスケーター「おすまし顔が一緒」“そっくり”長女との2ショット◆織田信成、長女顔出しの卒園式ショット公開織田は「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でした」と報告。「ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなど いろんな感情が相まっ