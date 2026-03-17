【モデルプレス＝2026/03/17】セブン-イレブンでは、人気の定番スイーツ「バニラ広がるカスタードシュー」と「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」をリニューアルし、3月24日（火）より全国の店舗で順次発売する。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆定番のシュークリームが一層おいしく今回の刷新で、「バニラ広がるカスタードシュー」は「毎日でも食べたくなる味わい」を追求。バニラの風味は