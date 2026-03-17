【モデルプレス＝2026/03/17】SKE48の相川暖花が3月15日、公式X（旧Twitter）を更新。11年前の自分の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】“握手会にヲタク1人”大バズリアイドル「なんでこんな子供を…」11年前のあどけない姿◆相川暖花、11年前の写真を公開相川は「エントリーNo.1の相川（11歳）と今日の相川（22歳）」「今日でオーディション合格から11年でした！大好きなSKE48に合格して夢が叶った日です！」とつづり、写真