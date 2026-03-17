格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の初代バンタム級王者・井原良太郎（30）が、2026年3月16日に自身のXを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表への相次ぐ誹謗中傷に対して怒りを示した。「侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認」WBC日本代表は、15日に米フロリダ州マイアミで準々決勝を行い、ベネズエラ代表に5−8で敗れた。日本はWBC6度目の出場で、初めて