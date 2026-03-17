かがわマラソン2026 かがわマラソン実行委員会事務局は、3月15日に初めて開催された「かがわマラソン2026」の沿道の応援者数とイベント会場の来場者数を発表しました。 事務局によりますと、大会当日、沿道でランナーを応援した人は約10万人でした。沿道で運営業務にあたった香川県や高松市の職員が区画ごとに目視で確認したということです。 マラソンの発着地点となったあなぶきアリーナ香川では、関連イベ