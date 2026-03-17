福岡市で17日未明、乗用車が建物に衝突する事故を起こし、マンションの敷地内に逃げ込んだ運転手の男が、現行犯逮捕されました。 ■大枝伸士ディレクター「こちらは福岡市中央区清川です乗用車が建物に突っ込んでいます」警察によりますと、福岡市中央区の那の川四ツ角交差点で17日午前3時すぎ、パトロール中の警察官が停止線をはみ出して停止する乗用車を発見しました。乗用車が急発進したため追跡したところ、