3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、大森のソロデビュー5周年を記念したファーストミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）のチャート速報や、ミセスの冠番組「テレビ×ミセス」（TBS系）のレギュラー化決定などのトピックが次々と発表