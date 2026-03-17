豪ドル円、ドル円の反発と堅調な豪ドルが支え、12時半に政策金利発表＝東京為替 豪ドル円は朝の112円30銭台から112円95銭まで一時上昇。直近112円80銭台と高値圏。ドル円の安値からの反発と、この後の12時半の豪中銀金融政策会合での利上げ期待からの堅調な豪ドルの動きが支え。 AUDJPY112.84