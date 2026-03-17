東京午前のドル円は１５９．４５円付近まで円安・ドル高推移した。ニューヨーク原油が時間外取引で反発の動きとなっていることがドル買いの手掛かりとなっているうえ、植田日銀総裁が急激に長期金利が上昇する例外的な局面では機動的にオペを実施する意向を示したことが円売りにつながった。 ユーロ円は１８３．２２円付近、ポンド円は２１２．１５円付近、豪ドル円は１１２．９５円付近まで上昇。