今年２月、長野県白馬村でスノーモービルが横転し、乗っていたオーストラリア国籍の8歳の女の子が死亡した事故で、体験ツアーを運営していた会社に対し、県がツアーの中止を指示していたことが分かりました。この事故は2月28日、白馬村北城で、オーストラリア国籍の女性（38）が運転するスノーモービルが、のり面に乗り上げて横転し乗っていた娘（8）が死亡したものです。親子は