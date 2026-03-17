2026年1月にMetaに買収されたAIスタートアップのManusが、AIエージェント「Manus」をデスクトップアプリとしてリリースすることを発表しました。Manus Desktopの中核機能である「My Computer」により、Manusをデスクトップ上で動作させることでローカルファイルやアプリケーションと連携させることができます。Introducing My Computer: When Manus Meets Your Desktophttps://manus.im/blog/manus-my-computer-desktopManus(Meta)