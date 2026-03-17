任天堂は17日、Nintendo Switch 2の新ファームウェア「22.0.0」を配信。AV関連の機能として、「オーディオ」→「テレビのサウンド」で「リニアPCM 5.1ch」を選んだ際に、「オーディオ出力のテスト」が可能になった。 他にも、「本体」→「Switchソフトの動作モード」で、携帯モードブーストが利用できるようになる。これをONにすると、携帯モードやテーブルモードであ