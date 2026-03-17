Amazonなどのオンライン通販サイトでは、製品に対して寄せられたユーザーレビューをAIが要約する機能が導入されています。AIによる要約は便利かもしれませんが、新たな研究ではAIが元レビューのニュアンスを変えてしまい、人々の購買意欲を変化させる可能性があると報告されています。Quantifying Cognitive Bias Induction in LLM-Generated Content - ACL Anthologyhttps://aclanthology.org/2025.ijcnlp-long.155/Reading AI su