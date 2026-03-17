兵庫県の斎藤元彦知事が、１７日までに自身のＳＮＳを更新。すっかりおなじみとなった「斎藤流時短レシピ」で、地元・淡路のわかめを使ったサラダを紹介した。インスタグラムで「今夜は淡路のわかめ酢の物を作りました。わかめとキュウリを使った簡単１０分料理です。新鮮なわかめの弾力ある食感が、酢の物によく合います。ぜひ、今が旬の淡路のわかめをご賞味ください。今週もそれぞれのペースで頑張りましょう」のメッセージ