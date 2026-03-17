SNSや韓国で大きな話題を呼んでいる「ドバイチョコ」。実は今、日本でも新大久保を中心にブームが広がりつつあるんです。 「ドバイチョコ」に欠かせないのが、「カダイフ」と呼ばれる細い麺状の生地。ザクザク食感が特徴ですが、日本ではなかなか手に入らないのが難点です。 そこで今回は、クックパッドアンバサダーのみなさんに、材料3つで簡単に作れる「ドバイチョコ」のレシピを教えてもらいました。 ▼型いらず！ コー