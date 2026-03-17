【新華社パリ3月17日】中国と米国は15、16両日、フランスのパリで経済・貿易協議を行った。中国商務部の李成鋼（り・せいこう）国際貿易交渉代表兼副部長は、この1日半にわたり双方のチームが深く率直で建設的な協議を行い、幾つかの議題で一定の共通認識を得たと述べ、今後も協議プロセスを継続していくと明らかにした。李氏は次のように述べた。中米が協議した議題には、新たな情勢下における2国間の関税水準、2国間の関税お