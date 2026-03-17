歌手・タレントの研ナオコ（72）が16日、自身のブログを更新。「我が家にも桜が咲き始めました」と明かし、写真を披露した。【写真】「家でもお花見が出来ますね」「うっとり」研ナオコが披露した“わが家の桜”研は「名古屋中日ホール、大阪和泉シティ公演有難う御座いました」と感謝を伝え、デビュー55周年記念コンサートの2公演を開催したことを報告（13日に中日ホール 、14日に和泉シティ弥生の風ホールで開催）。贈られた