俳優の生田斗真と鈴鹿央士は17日、「『ギルティ炭酸 NOPE』炭酸飲料 戦略説明＆新TV-CM発表会」に登壇。2人は「ギルティ炭酸 NOPE」の新CMに出演し、約10年ぶりに再会を果たしたことを話した。【全身ショット】囚人服を着て登場した生田斗真＆鈴鹿央士＆アントニー2人はテレビCMの世界観を表現した囚人服姿で登場。今回が初共演となるが、出会いは映画『先生！ 、、、好きになってもいいですか？』の撮影だということを明かし