去年10月、神奈川県大和市の路上で、自転車の女子大学生に対しわいせつな行為をしようとして転倒させ、けがをさせたとして、43歳の男が逮捕されました。不同意わいせつ傷害の疑いで逮捕されたのは、会社員の木村修一容疑者（43）です。警察によりますと、木村容疑者は去年10月、自転車に乗っていた女子大学生（23）に対し、わいせつな行為をしようとして転倒させ、けがをさせた疑いがもたれています。女子大学生は左足の骨を折るな